İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
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İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu

Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan İkra Nur Tirsi de aynı bölgede kaybolmuştu.

25.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:38

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde arama çalışmaları başlatıldı. Akbayrak'ın kaybolduğu bölgede, geçtiğimiz günlerde 4 gün boyunca aranan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.

SİS SEBEBİYLE ARAMA KÖPEKLERİ KULLANILIYOR

Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri yayladaki ormanlık alanlarda Akbayrak'ı bulmak için çalışıyor. Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor. Küçük kızın sis nedeniyle yolunu kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu

İKRA NUR'UN KAYBOLDUĞU YER

Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde geçtiğimiz 27 Haziran akşamı evine dönmeyen İkra Nur Tirsi kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cansız bedeni evine 7 km mesafede Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.

İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
ZAL65: Amin var bunda bir bit yeniği ama hayırlısı inşallah düşündüğüm şey olmaz Allah kavustursun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
...: Allah korusun. Allahım sağ salim ailesine bağışla.
Cevap Yaz 48 Yayından Kaldır
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