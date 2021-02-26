Giresun'da uygulanan turizm projeleri şehrin cazibesini artıracak

Giresun'da, tarihi mekanlarda, sahillerde ve çeşitli noktalarında uygulanan turizme yönelik projelerle kentin turist potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana tüm imkanları kullanarak şehrin güzel bir yaşam alanına kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Uygulamaya geçirdikleri projelerin ana ekseninin turizme dönük olmasına önem verdiklerini aktaran Şenlikoğlu, "Coğrafi açıdan da bakıldığında aslında şehrin çıkış noktası turizm. Elimizde o kadar çok imkan var ki, bir turistin bekleyebileceği tarih, doğa, deniz, inanç, gastronomi gibi her türlü unsura bu şehir sahip." dedi.

Şenlikoğlu, turizmi canlandırmak adına bir çok proje üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karadeniz'in en uzun sahiline sahip şehiriz ve şehrin batısında yer alan plajlar bölgesinde bir projemiz vardı, onun ihalesine çıkıyoruz. İstiyoruz ki plajlarımızdan tüm haklımız en güzel şekilde faydalansın, herkes eşit ve adaletli şekilde hizmet alsın. Daha önceden yapılan işgaller vardı onları kaldırdık, o işgallerin akabinde bir proje ihalesini çıktık, inşallah yakın bir tarihte bu projeyi tamamlayıp şehre güzel bir plajlar bölgesi çıkaracağız."

Çöp alanı yaşam alanına dönüşüyor

Şehrin doğu bölgesinde uzun yıllar çöp alanı olarak kullanılan bölgenin revizyonuna yönelik çalışma yürütüldüğünü aktaran Şenlikoğlu, "Buraya spor tesisleri yapıyoruz, yeşil alanlar, galericiler için alanlar oluşturuyoruz. Giresun Adası'nın tam karşısındaki bu alana belki de Karadeniz'in en nadide turizm alanlarından birini oluşturuyoruz. Bu bölge bittiğinde Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen herkesin uğrayacağı bir alan olacak." diye konuştu.

Şenlikoğlu, Atatürk Meydanı'nın olduğu bölgede uygulanan ve şehrin görünümüne önemli derecede katkı sağlayacak Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğine vurgu yaparak, kısa süre içerisinde tamamlayacakları projeyle şehrin vitrinine renk katacaklarını aktardı.

Birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Giresun Kalesi'nin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıkların kaydeden Şenlikoğlu, patika yollar, seyir terasları ve surlar gibi birçok noktada düzenlemeler yaparak kaleyi çok daha güzel bir yer haline getirdiklerini söyledi.

Aytekin Şenlikoğlu, turizm projelerinin yanı sıra çok sayıda proje yürüttüklerini belirterek, bunlardan birinin sebze meyve hali, toptancı hali ve fındık pazarı gibi ticari unsurların yer alacağı bir bölge inşası olduğunu aktardı.

Bir taraftan turizme dönük projeler yürütürken bir taraftan da şehrin yaşamını etkileyen işleri yapmayı amaçladıklarını dile getiren Şenlikoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yaz döneminde 30 bin ton asfaltlama çalışması yaptık, yine parke çalışmaları yaptık. Bunları yapmak için araç parkurumuza 20 milyon lira değerinde araç kazandırdık. Yine dağınık olan birimleri bir tek yerde toplamak için bina çalışmamız devam ediyor. Turizm ve ticari hacmin gelişmesini sağlayarak istihdama da katkı yapalım istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin