Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
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Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

25.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:01
Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun'da il genelinde kamuya açık alanlarda yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Giresun Valiliği, il genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı. Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.

KAMUYA AÇIK ALANDA SİGARA İÇMEK YASAK

Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

KURALA UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK

Alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (13)
HAMİT: Evet sigara sağlığa zararlı tamamda aldığımız havayı ve yiyecekleri endüstriyel atıklar ve doğanın dengesini bozacak şekilde tahrip yapanların cirit attığı ülkemizde tek suçlu sigaraymış gibi tavşana kaç tazıya tut taktikleri abesle iştigaldir. Oraya buraya savrulmadan covid 19 mikrobunun yayılması sigara sayesindedir deyip dünyada komik duruma düşeceğinize rağmen yasak getirin. Bizde vergi vermekten kurtulalım.
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SMOKER: çok geç kalındı diğer illere de bu konuyla ilgili uygulama emri veriyorum
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ŞİDDETE HAYIR: şiddet cehaletten, cehaalet yoksulluktan beslnir. Hukuk ve Adalet Demokrasiden beslenir.
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