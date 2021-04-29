Giresun'da İŞKUR yılın ilk üç ayında 945 kişiyi işe yerleştirdi

Giresun'da İŞKUR tarafından Ocak-Mart 2021 döneminde toplam 945 kişinin işe yerleştirildi bildirildi.

Giresun'da İŞKUR tarafından Ocak-Mart 2021 döneminde toplam 945 kişinin işe yerleştirildi bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Konferans Salonunda gerçekleşti.

Tanrıseven, burada yaptığı konuşmada, salgının etkilerini azaltmak amacıyla iş arayan vatandaşlara imkanların seferber edilerek destek sağlama gayreti içinde olduklarını söyledi.

Ocak-Mart 2021 döneminde toplam 945 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Tanrıseven, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi için çalışmalar yapıldığını aktardı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa SARI ise 945 kişinin işe yerleştirildiği Ocak-Mart 2021 döneminde 322 kurs ve program düzenlendiğini, programlara 660 kadın ve 444 erkek olmak üzere toplam bin 104 işsiz vatandaşın katıldığını kaydetti.

Yılın ilk 3 ayında il genelinde faaliyet gösteren 2'nin üzerinde istihdamlı özel sektöre yönelik işyerlerinde 301 İşbaşı Eğitim Programı açıldı. Bu programlara 374 kadın, 376 erkek olmak üzere toplam 750 kişi katıldı.

İŞKUR tarafından 3 bin 507 işsizle bireysel görüşme yapılarak, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verildi. Dönem içinde 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 3 bin 709 kişiye işsizlik ödeneği bağlanarak, bu kişilere işsizlik ödeneği kapsamında 18 milyon 424 bin 425 lira ödeme yapıldı.

2 bin 397 işyerinde çalışan toplam 10 bin 495 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılarak, bu işçilere kısa çalışma ödeneği kapsamında 69 milyon 387 bin 632 lira ödeme yapıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle tam zamanlı olarak çalışma düzenine geçememiş olan işletmeler bünyesinde bulunan ve salgın nedeniyle ücretsiz izne ayrılan 9 bin 310 işçiye 40 milyon 561 bin 916 lira nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin