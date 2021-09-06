Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Gine'de Cumhurbaşkanı Conde'yi alıkoyan askerlerin başındaki isim olarak dikkat çeken Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta askeri eğitim gördüğü ortaya çıktı. Fransız vatandaşı olduğu belirtilen Doumbouya, İsrail'de operasyonel koruma uzmanlığı eğitimini tamamlarken, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan özel kuvvetlerin başına getirildi.

Dün akşam saatlerinde Gine'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesi duyulduğu ve darbe girişimi olduğu iddia edildi. Bu haberden kısa süre sonra Gine Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) lideri Albay Mamady Doumbouya, bir grup askerle çekilen fotoğrafı ile yönetime el koyduklarını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI'NI ESİR ALDILAR

Başka bir videoda ise Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askerler tarafından alıkonulduğu görüldü. Sonrasında yine Doumbouya'nın başında olduğu bir grup asker, devlet televizyonu RTG'nin canlı yayınında darbe bildirisini okudu. Darbeye öncülük eden Doumbouya'nın dikkat çeken geçmişi, cunta hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı

ASKERİ EĞİTİMLERİNİ İSRAİL VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA ALDI

Fransız bir kadınla evli olan Doumbouya, harp okulundan mezun oldu. 15 yıldan fazla askeri tecrübeye sahip olan komutan, askeri eğitimlerini İsrail ve Birleşik Krallık'ta tamamladı.

Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı

2018'DE ÖZEL KUVVETLERİN BAŞINA ATANDI

Fransız vatandaşı olduğu belirtilen Doumbouya, İsrail'de operasyonel koruma uzmanlığı eğitimini tamamlarken, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirildi.

Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı
Gine'de Cumhurbaşkanı Conde gözaltındayken böyle görüntülendi

Öte yandan Gine'de yaptığı darbe ile manşetlere çıkan komutanın lejyonda risk değerlendirmesi ve hızlı karar verme konusunda eğitmenlik görevinde bulunduğu kaydedildi. Doumbouya'nın kariyeri, darbenin arkasında uluslararası uzantıların olduğuna işaret ediyor.

Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı
Gine devlet televizyonundaki darbe açıklaması sonrası halk sokaklarda kutlama yaptı
Gine devlet televizyonundaki darbe açıklaması sonrası halk sokaklarda kutlama yaptı
Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı
Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Yaşar Güler Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 09:53:12. #1.16#

title