Gine'deki darbeci komutanın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı

Gine'de Cumhurbaşkanı Conde'yi alıkoyan askerlerin başındaki isim olarak dikkat çeken Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta askeri eğitim gördüğü ortaya çıktı. Fransız vatandaşı olduğu belirtilen Doumbouya, İsrail'de operasyonel koruma uzmanlığı eğitimini tamamlarken, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan özel kuvvetlerin başına getirildi.

Dün akşam saatlerinde Gine'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesi duyulduğu ve darbe girişimi olduğu iddia edildi. Bu haberden kısa süre sonra Gine Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) lideri Albay Mamady Doumbouya, bir grup askerle çekilen fotoğrafı ile yönetime el koyduklarını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI'NI ESİR ALDILAR

Başka bir videoda ise Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askerler tarafından alıkonulduğu görüldü. Sonrasında yine Doumbouya'nın başında olduğu bir grup asker, devlet televizyonu RTG'nin canlı yayınında darbe bildirisini okudu. Darbeye öncülük eden Doumbouya'nın dikkat çeken geçmişi, cunta hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ASKERİ EĞİTİMLERİNİ İSRAİL VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA ALDI

Fransız bir kadınla evli olan Doumbouya, harp okulundan mezun oldu. 15 yıldan fazla askeri tecrübeye sahip olan komutan, askeri eğitimlerini İsrail ve Birleşik Krallık'ta tamamladı.

2018'DE ÖZEL KUVVETLERİN BAŞINA ATANDI

Fransız vatandaşı olduğu belirtilen Doumbouya, İsrail'de operasyonel koruma uzmanlığı eğitimini tamamlarken, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirildi.

Gine'de Cumhurbaşkanı Conde gözaltındayken böyle görüntülendi

Öte yandan Gine'de yaptığı darbe ile manşetlere çıkan komutanın lejyonda risk değerlendirmesi ve hızlı karar verme konusunda eğitmenlik görevinde bulunduğu kaydedildi. Doumbouya'nın kariyeri, darbenin arkasında uluslararası uzantıların olduğuna işaret ediyor.