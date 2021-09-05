Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı
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Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında yoğun silah sesleri duyuldu. Yaşanan olayın bir darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bölgeden gelen haberlerde askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah sesleri geldi.

Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı

ŞEHİR MERKEZİNE GİRİŞLER KAPATILDI

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi. Bir hükümet yetkilisi de Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin durumun iyi olduğunu belirtti ancak daha fazla bilgi vermedi.

Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı

FRANSIZ BASINI OLAYIN "DARBE GİRİŞİMİ" OLDUĞUNU YAZDI

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.

OLAYLARIN ARKASINDA BİR ALBAYIN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Fransız Jeune Afrique dergisi de olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti. Derginin haberinde, GFS'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, bir süredir birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini istediği belirtildi.

Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de GFS'nin başına getirilmişti. Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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