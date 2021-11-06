Gine'de asker ağırlıklı geçiş hükümetinin üyeleri belli oldu

Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinde tüm bakanlıklara atamalar yapıldı.

Geçiş sürecinin başbakanı Mohamed Beavogui hükümetinde görev yapacak 25 bakan ve 2 genel sekreterin ismi netleşti.

Peyderpey yapılan atamalarda asker kökenli isimler kilit bakanlıklara getirilirken devrik lider Alpha Conde karşıtlarının da yeni hükümette yer alması dikkati çekti.

Geçiş hükümeti üyelerinin, bir sonraki demokratik seçimlerde aday olmalarının yasaklanması nedeniyle birçok teknokrat isim de bakanlık koltuğuna oturdu.

Buna göre, Conde'nin ezeli rakibi Cellou Dalein Diallo'nun liderlik ettiği Gine Demokratik Güçleri Birliğinden (UFDG) Ousmane Gaoual Diallo Şehircilik Bakanlığına, 2010 ve 2020'deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan "Cumhuriyet için Yeni Nesil (NGR)" Partisinin lideri Ibrahima Abe Sylla da Enerji Bakanlığına atandı.

Muhalefetteki Cumhuriyetçi Güçler Birliği (UFR) Partisinden "Bill de Sam" ismiyle de bilinen Alpha Soumah da Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

Teknokratlar ağırlıkta

Teknokratlar cephesinden ise Yerel Girişimleri Teşvik İttifakı (AGIL) İcra Direktörü 35 yaşındaki Mory Conde Bölgesel Yönetim Bakanlığına, profesyonel boksör Lansana Bea Diallo da Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi.

Teknik Öğrenim ve Mesleki Eğitim Bakanlığına özel sektör kökenli Alpha Bacar Barry, Ulaştırma Bakanlığına da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bünyesinde görev yapmış Yaya Sow atandı.

Geçiş hükümetinde yer alan 2 emekli asker de 2 kilit bakanlığın başına geçti.

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ve 5 Eylül'deki darbeyi yapan Albay Mamady Doumbouya'nın "akıl hocası" olarak kabul edilen emekli general "Idi Amin" lakaplı Aboubacar Sidiki Camara Savunma Bakanlığına, diğer emekli general Bachir Diallo da Güvenlik ve Sivil Koruma Bakanlığına getirildi.

Maden Bakanlığına madencilik şirketi genel müdürü getirildi

Özel sektörden yapılan en dikkati çekici atama ise madencilik şirketi AngloGold Ashanti Gine'nin Genel Müdürü Moussa Magassouba'nın Madencilik Bakanlığına getirilmesi oldu.

Dışişleri Bakanlığına kadınların genital sakatlanmasıyla mücadeledeki çabaları nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından 2020 Nelson Mandela Ödülü'ne layık görülen tıp doktoru Morissanda Kouyate getirildi.

Yeni hükümetteki kadın bakan sayısının bir önceki hükümetten az olması dikkati çekti.

Askeri hükümetin yayımladığı geçiş şartına göre, kabinenin en az yüzde 30'unun kadın üyelerden oluşması gerekli. Conde döneminde kadınların kabinedeki oranı yüzde 31 iken geçiş hükümetinde bu oran yüzde 30'u geçemedi.

Adalet Bakanlığına getirilen Fatoumata Yarie Soumah, yeni hükümette görev alan 7 kadın bakandan birisi oldu.

Gine'de askeri darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) komutanı Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Başbakanlık görevine de 68 yaşındaki diplomat Mohamed Beavogui getirilmişti.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.

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