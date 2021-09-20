Gıda üretim ve satışı yapan iş yerleri denetleniyor

Erzurum'da gıda üretim işletmeleri ve gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, tüm gıda işletmelerinin denetim yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olduğunu ve oluşturulan ekiplerin denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Kent merkezinde sürdürülen denetimlerle ilgili değerlendirmeler bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, şunları söyledi:

"Denetimler temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler, yönetmelikler, mevzuatlar, prosedürler, yapılan planlamalar doğrultusunda hızla devam etmektedir.

Bizlerin Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşmak için üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerimizde işletme sahiplerine bilgilendirme, işletme sahiplerini bilinçlendirme ve kontrol görevlerini risk esaslı denetimlerde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzde ve 20 ilçe müdürlüğümüzde toplam 78 denetim personeli ile gerçekleştirmekteyiz.

Bu gün itibariyle Erzurum ilimizde 5202 adet üretim, satış ve toplu tüketim işletmesi, 284 adet yem üretim ve satış işletmesi bulunup, bu işletmelerde Tarım ve Orman Bakanlığı'mız risk esaslarına dayalı 13650 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlarla Türkiye'de işletme başına yaklaşık 3 denetim ile en fazla denetim yapan birinci il konumundayız.

Yapılan denetimlerde her sektöre göre farklı denetim konuları olmakla birlikte genel hijyen kuralları, yapıların fiziki durumları, çalıştırdıkları personellerinin hijyen kurallarına uyum sağlamış olup olmadıkları, kayıtlılık ve kayıtlarının tutulup tutulmadığı, depolarının uygun olup olmadığı, havalandırmalarının uygunluğu, laboratuvarlarının var olup olmadığı, üretilen ürünlerin son tüketim tarihlerinin kontrolü, üretilen ürünlerin fiziki durumları, ekmek pişirilen fırınlarda hijyen durumunun kontrolü, üretimi yapılan ekmeklerin gramaj durumlarının uygunluğu, yapılan denetimlerde dikkat çeken konular üreticilere bilgilendirme yapılıyor. Özellikle gıda üretiminde taklit, tahriş, üretimlerle sahte üretim yapılması, bunlarda en etkin şekilde hiçbir taviz verilmeden uygulanmaktadır. Bu denetimlerle tespit edilen konular bir dosya oluşturularak Bakanlığımıza iletiliyor, taklit ve tahriş işlemleri ile ilgili konularda kamu oyuna bilgilendirme Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır."

Ayrıca okulların yeni dönemde yüz yüze açılması ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan planlamalarla il ve ilçelerde eğitimler düzenlemeler yapıldığın dile getiren Akar, "Bu okullarımızda eğitim çalışmalarımız da devam etmektedir. Güvenilir gıdaya ulaşabilmek adına 'en iyi denetçi tüketicinin kendisidir' tüketicilerin bizlere destek olması da büyük önem arz etmektedir. Gıda ile ilgili şikayetlerin kurumsal ve kişisel telefonlarımızın yapı sıra Bakanlığımızda da takip edilmekte olan 174 Alo Gıda hattına yapmalarını istiyoruz. Yapılan denetimlerle tüketicilerimizin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları adına tarladan sofraya devam edecektir" diye konuştu. - ERZURUM