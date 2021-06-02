Gıda israfına dikkat çekmek için yarıştılar

Kişi başı 93 kilogram yiyeceğin her yıl çöpe atıldığı Türkiye'de, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri gıda israfına dikkat çekmek için sıfır atıkla yemek yaptı.

Kişi başı 93 kilogram yiyeceğin her yıl çöpe atıldığı Türkiye'de, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri gıda israfına dikkat çekmek için sıfır atıkla yemek yaptı.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Kısık Ateş Platformu iş birliğinde, gıda israfı ve gıda atıklarının değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için "Gıda Atıklarından Yeni 1 Öğün" isimli yarışma düzenlendi.

Öğrenciler, tercih ettikleri gıdadan bir yemek yapıp çıkan gıda atığını da tüketilebilir bir gıdaya dönüştürdü. Ortaya çıkan yemekler, belirlenen sosyal medya hesaplarında paylaşılarak binlerce kişiye ulaşıp farkındalık oluşturmak amaçlandı.

"Atık olarak görmeyin, nasıl değerlendirileceğini öğrenin" fikrinden yola çıkılarak öğrencilerin katılımına açık olarak dijital platformda düzenlenen yarışmaya 83 kişi katıldı.

Katılımcılar, enginardan balığa seçtikleri farklı gıda ürünlerinden birer ana yemek yaparken, çıkan gıda atıklarıyla da "sıfır atık" ilkesiyle farklı ürünler hazırladı. Yarışmada dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, dünya üzerinde her yıl gıdaların yaklaşık olarak üçte birinin kaybedildiğini ya da israf edildiğini vurgulayarak, "Her dokuz kişiden birinin açlıkla karşı karşıya olduğu günümüzde, gıdaların çöpe gitmesi kabul edilemeyecek bir durum. Maalesef, birçoğumuz yiyebileceğimizden daha fazla gıda satın alarak bu israfa katkıda bulunmaktayız. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız gıda israfı konusu, özellikle Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte üzerinde oldukça konuşulan önemli bir konu haline geldi. Gıda atıklarının değerlendirilmesinde bireysel çabalar, öngörülenden çok daha büyük bir etki yaratarak hem israfın engellenmesine hem de ekonomiye katkıda bulunmakta. Bu bağlamda, öğrencilerimiz arasında farkındalık yaratmayı amaçlayan bu yarışmayı düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Atık olarak görmeyin

Dünya üzerindeki doğal kaynakların azalması, ekonomik ve çevresel zararlar göz önüne alındığında gıda atıklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi, günümüzde öne çıkan en önemli konulardan biri haline geldiğini belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, "Kaynakların etkili kullanılması ve gıda atıklarının değerlendirilmesi yoluyla ürettiğimiz atığı azaltmamız ve doğayı korumamız mümkün. Aslında her türlü gıda atığının tüketilebilir gıdalara dönüşme potansiyeli var ve tüketicilerin bu konuda yapabilecekleri çok şey mevcut. Biz de bu yarışmayla 'Atık olarak görmeyin, nasıl değerlendirileceğini öğrenin' fikrinden yola çıkıp sıfır atık yaklaşımıyla gıdaların değerlendirilmesi bilincinin oluşturulmasını sağlamayı amaçladık. Bölümümüz, Kısık Ateş, Pınar ve Kütahya Porselen'in destekleriyle düzenlediğimiz bu yarışma ile mutfakta israfın önüne geçmek için, gençlerin fark yaratabileceğine inandık. Öğrencilerimiz, tercih edilen bir gıdadan yemeğin yapılması ve gıda atığının tüketilebilir bir gıdaya dönüştürülmesini gerçekleştirdi. Sosyal medya hesaplarında paylaşarak da binlerce kişiye ulaşıp toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Dereceye giren ilk 5 öğrenci ve mansiyon ödülü kazanan öğrenciler ise çeşitli ödüller kazandı. Ahsen Yağcı, Azim Umurtağ, Karya Yaraşır ve Richard Hakan Campany mansiyon ödülü kazanırken "Dana Kuşbaşılı Enginar Yemeği" ve "Enginar Yaprağı Dolması" isimli yemekleriyle Tolgacan Gürsoy beşinci, "Kereviz Kökü ve Turp Yatağında Karides" ve "Kereviz Saplı Patatesli Graten" isimli yemekleriyle Tuana Tarazan dördüncü, "Kremalı Mantarlı Pazı ve Patates Püresi Yatağında Dana Lokum" ve "Kremalı Mantarlı Pazı Kavurma" isimli yemekleriyle Melissa Işık üçüncü, "Yeşil Kabaklı Kek" ve "Kaşkarikas" isimli yemekleriyle Ersin Özgür Bulut ikinci, "Confit Granyöz" ve "Balık Bisque" isimli yemekleriyle Setenay Yurttabir ise birinci oldu. Dereceye giren öğrencilerin yemeklerinin tariflerine ise https://www.kisikates.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

2021 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsrafı Endeksi Raporuna göre,; dünya genelinde 931 milyon ton gıda israf ediliyor. İsrafın yüzde 61 ise evlerde gerçekleşiyor. İsrafta ilk sıralarda yer alan Türkiye'de ise her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor ve kişi başı 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı