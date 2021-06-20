GGC Başkanı İbrahim Ay'dan Kılıçdaroğlu'na yerel basın dosyası

CHP'li Belediyeler Çalıştayı için Gaziantep'te olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

CHP'li Belediyeler Çalıştayı için Gaziantep'te olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Programın ardından Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, Kılıçdaroğlu'na yerel basın dosyası hediye etti.

"Yerel Basın Sohbeti" adlı toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve GGC Başkanı İbrahim Ay, yerel basın mensupları, GGC yönetim kurulu ve üyeleri, Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar katıldı.

Toplantının sunum konuşmasını yapan GGC Başkanı İbrahim Ay, "Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarını kentimizde ağırladığımız için mutluyuz. Ben Gaziantep basını adına kendisine hoş geldiniz diyorum. Kentimiz yerel basınının bilinen sorun ve taleplerini uzun uzadıya anlatıp zaman almamak adına, hazırladığımız bu dosyayı kendilerine sunuyor ve sözü Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, her soruyu cevapladı

Sunumunun ardından kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Siyasetçiye daha fazla söz hakkı veren Cemiyet Başkanıma teşekkür ediyorum. Sorular bitene kadar buradayım" diyerek, basın mensuplarının bütün sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı