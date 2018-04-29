Ggc 21. Olağan Kongresi Yapıldı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) 21. Olağan Kongresi seçimi yapıldı. İki listenin yarıştığı seçimde eski Başkan Mehmet Veysi İpek ve yönetimi 93 oy alarak yeniden GGC yönetimine seçildi.

GGC 21. Olağan kongresi Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti. Mevcut başkan Mehmet Veysi İpek ve yeni aday Ercan Akar kongrede yarıştı. Divan kurulu oluşmasının ardından mevcut yönetim tarafından faaliyet raporları okundu. Oy birliği ile Eski İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Fırat Aydınay'ın başkanlığında oluşturulan divan okunan faaliyet raporları ve dilek ile temennilerin ardından seçime geçti. 201 üyesi olan cemiyet seçimlerine 161 üye katıldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Mehmet Veysi İpek yönetimi 93 oy, Ercan Akar yönetimi ise 67 oy aldı. Kullanılan oyların çoğunluğunu alan Mehmet Veysi İpek listesi yeniden yönetime seçildi. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Veysi İpek, seçime katılan gazetecilerin demokratik anlayışı bir daha yaşattıkları için teşekkürlerini dile getirdi. İpek "201 üyeden 161 katılımın bize birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm projelerimizi birlikte gerçekleştireceğiz ve birlik beraberliğimizi sağlayacağız. Bundan sonra cemiyetin herksin evi olduğunu 161 delege buradan ispatlamış oldu. Yeni yönetim inşallah hep birlikte güzel şeyler yapacaktır. Önerileriniz ve eleştirilerinize açığız, yeter ki yapıcı olsun. Cemiyeti inşallah daha güzel yerlere götüreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR