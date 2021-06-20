Gezgin arıcıların Muş'un verimli yaylalarına "tatlı" yolculuğu başladı
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Gezgin arıcıların Muş'un verimli yaylalarına "tatlı" yolculuğu başladı

Gezgin arıcıların Muş'un verimli yaylalarına 'tatlı' yolculuğu başladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Yazları sıcak olan Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden Muş'a gelen gezgin arıcılar ile kentteki üreticiler, kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkarmaya başladı.

Yazları sıcak olan Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden Muş'a gelen gezgin arıcılar ile kentteki üreticiler, kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkarmaya başladı.

Zengin floraya sahip ve birçok endemik bitki türünü bünyesinde barındıran Muş'taki yaylalar, her yıl birçok ilden bal üreticilerine ev sahipliği yapıyor.

Serin havası, temiz su kaynakları ve doğal yapısıyla tercih edilen yaylalarda yaz boyunca konaklayan arıcılar, en kaliteli balı üretebilmek için çaba gösteriyor.

Mayıs ayından bu yana kilometrelerce yol katederek kentteki yaylalara yerleşen 200 gezgin arıcı, belirledikleri alanlara yerleştirdikleri yaklaşık 150 bin kovanın bakımını özenle yapıyor.

"2 bin 700 kilo bal hasadı bekliyoruz"

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentteki geniş yayla ve meraların bu yıl da gezgin arıcıların en çok tercih ettiği yerlerden olduğunu söyledi.

Bölgede zirai ilaç kullanımının az olması nedeniyle doğal yetişen bitkilerin balın kalitesini artırdığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Muş'un dağlarında, yaylasında ve ovasında ilimize özgü bitkiler var. Bundan dolayı gezgin arıcılar ilimizi tercih ediyor. Yerli arıcılarımızın 53 bin, 200 gezgin arıcıların da 150 bin civarında kovanı var. Yerli aracılarımızdan yaklaşık 700 ton civarında bal bekliyoruz. Bunun ekonomiye katkısı 25 milyon lira civarında. Gezgin arıcıların da yaklaşık 2 bin ton bal elde etmesini hedefliyoruz. Toplamda ilimizde 2 bin 700 ton balın hasat edilmesini bekliyoruz."

Aydın, kentte 333 yerli arıcının bulunduğu ifade ederek, "Huzurun ve asayişin sağlanmasıyla gezgin arıcılar bölgemizi tercih ediyor. Şu ana kadar 200 gezgin arıcı Muş'a geldi ve gelmeye devam ediyorlar. Arıcılar gelmeden kalacak yerlerini ayarlıyoruz. Rahatlıkla gelip konaklayabiliyorlar." dedi.

"Arıcılar terörden çok çekti"

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Muş Ovası'na gelen arıcı Fatih Medeni ise doğal ve kaliteli bal üretmek için bölgeyi tercih ettiklerini aktardı.

Muş Ovası'nda arıları güçlendirip yaylalara çıkardıklarını anlatan Medeni, şunları kaydetti:

"Güzel bal yapan arıları seçip aşılama yöntemiyle kendi arılarımı yetiştiriyorum. 15 yıl önceki ortamla şu anki ortam çok farklı. Arıcıların giremediği yayla sayısı çok az. Daha önce buralara gelirken sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Arıcılar terörden çok çekti. Artık terör konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten bir yerde huzur olmazsa hiçbir işlem olmaz. Buralara gelmemiz için huzur olması lazım. Çok şükür yıllardır bölge halkı bize yardımcı oluyor."

Adana'nın Kozan ilçesinden gelen Ali Akar da arılarını bu bölgede güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Arı güçlü olduğunda bal alma oranı daha yüksek oluyor. Buranın rakımı yüksek. İlkbahar mevsimi güzel. Onun için bölgeyi tercih ediyoruz. Polen akımı yüksek. 15 yıllık arıcıyım, 8 yıldır bu bölgeye geliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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