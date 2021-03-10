Geyve'de 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı

SAKARYA Geyve'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.

Sakarya'da karantinalar uygulanmaya devam ediyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Geyve'de vakaya rastlanan 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı. Geyve İhsaniye Mahallesi'ndeki tüm haneler, Nuriosmaniye Mahallesi Karşı Sokak'ta, Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt ve Bilecik Caddeleri ile Düzakçaşehir Sokak'ta bulunan toplam 4 ev, Doğantepe Mahallesi Yukarı Sokak'ta bulunan 1 ev, İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesinde bulunan 1 ev 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR