Geyve'de 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı
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Geyve'de 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı

10.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:39
Geyve'de 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı

SAKARYA Geyve'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.

SAKARYA  Geyve'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.

Sakarya'da karantinalar uygulanmaya devam ediyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Geyve'de vakaya rastlanan 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı. Geyve İhsaniye Mahallesi'ndeki tüm haneler, Nuriosmaniye Mahallesi Karşı Sokak'ta, Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt ve Bilecik Caddeleri ile Düzakçaşehir Sokak'ta bulunan toplam 4 ev, Doğantepe Mahallesi Yukarı Sokak'ta bulunan 1 ev, İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesinde bulunan 1 ev 10 gün süreyle karantinaya alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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