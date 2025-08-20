1980 yapımı bu filmde, saf bir figüran olan Osman ile ona tıpatıp benzeyen mafya babası Seyfi'nin karışan hayatları konu ediliyor. Gerzek Şaban konusu nedir? sorusunun cevabı, tamamen yanlışlıklar zincirine dayalı komik olaylar üzerinden ilerliyor. Gerzek Şaban oyuncuları kimlerdir? sorusu, filmin nostalji değeri açısından hâlâ sıkça araştırılıyor. Peki, Gerzek Şaban konusu nedir? Gerzek Şaban filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...

GERZEK ŞABAN KONUSU NEDİR?

"Gerzek Şaban" filmi, figüranlık yapan saf Osman ile yeraltı dünyasının korkulan mafya babası Seyfi'nin fiziksel benzerlikleri üzerine kurulu bir komedidir. Osman, arkadaşlarıyla eğlence amaçlı gittiği gazinoda yanlışlıkla Seyfi sanılarak haraç verilmeye başlanınca kendini tehlikeli bir dünyada bulur. Zamanla Osman ile Seyfi'nin hayatları iç içe geçer ve absürt olaylar silsilesi başlar.

GERZEK ŞABAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde Kemal Sunal, hem Osman hem de mafya babası Seyfi karakterlerine hayat vererek iki rolde başarılı bir performans sergiler. Destek kadrosunda ise şu oyuncular yer alır.

Yadigar Ejder – Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal – Rejisör Cemal

Nejat Gürçen – Hamdi

Reha Yurdakul – Mafya babası Abbas

Muhteşem Durukan – Konyakçı

Arap Celal – Arap Celal

Muharrem Gürses – Muharrem Amca

Ülkü Özen – Lale

Baki Tamer, Kudret Karadağ ve Erdoğan Seren – Seyfi'nin Adamları

GERZEK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 1980 yılında tamamlanarak vizyona girmiştir. İstanbul'un doğal yapısını koruyan Zekeriyaköy bölgesinde çekilmiştir.