Gerçek Anlamda Türkçe Konuştuğum İlk Türk, Şair Nazım Hikmet'ti" - Tiflis

DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Akademik yaşamını Türk dili ve tarihi üzerine yaptığı araştırmalara adayan 84 yaşındaki Gürcü Türkolog Tsitsana Abuladze, Türkçeyi gerçek anlamda konuştuğu ilk Türk'ün şair Nazım Hikmet olduğunu söyledi.



Gürcistan El Yazmazlar Enstitüsünde akademik çalışmalarına devam eden Abuladze, Türkolojiye ilgisinin nasıl başladığını ve bu alandaki 61 yıllık geçmişini AA muhabirine anlattı.



Tiflis İvane Javakhişvili Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden 1956'da mezun olduğunu dile getiren Abuladze, Türkçeyi de lisans eğitimi sırasında öğrendiğini kaydetti.



Ülkesinde ilk Türkoloji bölümünü 1940 yılında açan Türkolog Sergi Djikia'nın öğrencisi olduğunu belirten Abuladze, "Djikia, Mehmet Fuad Köprülü'nün öğrencisi olarak iki yıl Türkiye'de bulundu. Benim Osmanlıcaya ilgimi görünce bu mesleğe yönelmemi tavsiye etmişti. Bunun üzerine, mezun olduktan sonra Türkolojiye yöneldim." diye konuştu.



Türkolojiye hayatını adadığını ifade eden Abuladze, "Türkoloji, benim için hayatımın anlamı. 1956 yıldan bu yana Türk dili ve tarihi üzerinde araştırmaları yaparak Osmanlı ve Gürcü tarihi belgeleri araştırıyorum." dedi.



Abuladze, Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümünde misafir akademisyen olarak Osmanlıca yazma ve okuma dersi verdiğini söyledi.



Türkçenin sadece Türkiye'de konuşulmadığını dile getiren Abuladze, Orta Asya ülkelerinde Irak'a ve Hindistan'a kadar Türk dilinin köklerinin bulunduğunu ancak Türkiye Türkçesinin çok özel olduğunu kaydetti.



İlk tanıştığı Türk Nazım Hikmet'ti



Sovyetler Birliği döneminde Türkçe öğrenmenin kolay olmadığını, birçok açıdan bunun için uygun şartlar bulunmadığını dile getiren Abuladze, "Şimdiki Türkologlar çok güzel şartlarda yetişiyor. Aylarca, yıllarca Türkiye'de eğitim alabiliyor. Türkiye'de onlara üniversitelerin kapıları açık. Ben zamanında bunu hayal bile edemezdim." ifadelerini kullandı.



Abuladze, "Öğrenci olduğum zaman pazarlara gidip orada sebze ve meyve satan Azerbaycan asıllı vatandaşlarla konuşurdum." dedi.



Gerçek anlamda Türkçe konuştuğu ilk Türk'ün şair Nazım Hikmet olduğunu kaydeden Abuladze, "Öğrenciyken, Nazım Hikmet Gürcü yazarların davetiyle Tiflis'e geldi. O dönemlerde onun eserleri Tiflis Kote Marjanişvili Tiyatrosu'nda sahneleniyordu. Bunu duyunca hemen tiyatroya gittim. Ünlü şairin yanına giderek Türkçe konuşmaya başladım. İşte o zaman ilk defa bir Türk'ten Türkçe konuşmasını dinledim. Onun bana sarılıp 'Kızım, kızım' sözleri hala kulaklarımda. İlk gördüğüm ve Türkçe konuştuğum Türk Nazım Hikmet'ti." dedi.