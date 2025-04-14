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Yüksekova'da Kar Yağışı Nedeniyle 2 Minibüs Mahsur Kaldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki yolcu minibüsü yolda kaldı. Araçlardaki yaklaşık 20 yolcu, kendi imkanlarıyla yollarına devam etti.

Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle 2 minibüs yolda mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü Meşkan Tepe mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki yolcu minibüsü yolda kaldı. Araçlarda bulunan yaklaşık 20 yolcu, kendi imkanlarıyla yollarına devam etti.

Yüksekova'ya bağlı Onbaşılar köyü Meşkan Tepe mevkiinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgeden geçen iki yolcu minibüsü, yoğun kar ve kaygan zemin nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Araçlarda bulunan yaklaşık 20 yolcu, karla kaplanan yolda yaklaşık yarım saat boyunca bekledi.

Sürücü ve yolcuların kendi çabalarıyla araçlara zincir taktığı, ardından kontrollü şekilde yollarına devam ettikleri öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Genel
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