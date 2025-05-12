Terör örgütü PKK ilk eyleminde onun babasını şehit etmişti...Şehit siyasetçinin oğlunun 47 yıl sonra gelen mutluğu

Faruk Bayuk:

"Hepimiz çok sevinçliyiz, çok mutluyuz"

"Cumhurbaşkanı ülkeyi büyük bir beladan kurtardı"

PKK'nın 1978 yılındaki ilk eylemlerinde şehit ettiği siyasetçinin oğlu örgütün feshedilmesini memnuniyetle karşıladı

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK'nın 1978 yılındaki ilk eylemlerinde şehit ettiği MHP Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanı Kemal Bayuk'un oğlu Faruk Bayuk, örgütün kendini feshetmesini memnuniyetle karşıladı.

O dönemde ismi Apocular olan PKK, ilk eylemlerini 1977 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde gerçekleştirdi. Eylemin ardından bölgede nüfuzu geniş olan Süleyman Aşireti ile PKK terör örgütü arasında husumet başladı. Bir yıl sonra yani 1978 yılında PKK adını alan terör örgütü, o dönem MHP Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanı olan, Süleyman Aşireti'nin önde gelenlerinden 28 yaşındaki Kemal Bayuk'u şehit etti.

Babası şehit olduğunda 8 yaşındaydı

Terör örgütü PKK Kemal Bayuk'u şehit ettiğinde oğlu Faruk Bayuk henüz 8 yaşındaydı. Bayuk, okulu bitirdikten sonra Şanlıurfa'daki yerel bir televizyon kanalına ortak oldu. Bu süre zarfında siyasete de devam ederek AK Parti'de çeşitli kademelerde görev yaptı. Halen aktif siyasetle uğraşan Faruk Bayuk, PKK'nın kendini feshetmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"Bölgede terörün bitmesi hepimiz için önemli bir gelişme"

Barışta emeği olan herkese teşekkür eden Faruk Bayuk, "Bugün hakikaten bölgede ve tüm Türkiye'de, dünyada önemli bir gelişme yaşandı. Bu önemli gelişme ile birlikte hepimiz çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. PKK'nın kendini tasfiye etmesi, silah bırakması, özellikle bölgede terörün bitmesi hepimiz için önemli bir gelişme. Ben bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu sürece kolay gelinmedi. Geçmişten bugüne çok süreç yaşandı. Ülke çok acılar çekti. Bu acıları yaşayan biri olarak bugün için gerçekten çok sevinçliyim. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye, yine DEM Parti grubuna katkıları için teşekkür ediyoruz. Sırrı Süreyya Önder'i de buradan rahmetle anıyoruz. Hakikaten o da önemli bir emek verdi fakat bugünü göremedi. Keşke o da olsaydı da bugünü görseydi" dedi.

"Başka çocuklar yetim kalmasın"

Henüz 8 yaşındayken babasını şehit verdiğini söyleyen Faruk Bayuk, "Ben kendi adıma ailem adına şunu söylemek istiyorum, bölgede çok güzel, çok önemli bir gelişme yaşandı. Biz 1980 döneminde bu olayları en iyi yaşamış bir aileyiz. Ben babamı o dönemde şehit vermiş biriyim. Bundan sonra anaların ağlamaması, çocukların yetim kalmaması, yüreklerinin yanmaması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz çok güçlü, çok büyük bir ülke. Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Bugünleri de bize gösterdi. Allah ondan bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi büyük bir beladan kurtardı"

Artık acıların yaşanmasını istemediklerini söyleyen Faruk Bayuk, "Biz artık acıların yaşanmasını istemiyoruz. Bölgede insanların mağdur olmasını istemiyoruz. Biz ticaretimizle, ekonomimizle yarına daha güçlü adımlarla ilerleyen bir ülke temennisiyle bu gün çok mutluyuz. Yaklaşık 40 yıldır devam eden bir olayın bugün sonlandırılmasının herkes açısından önemli bir gelişme olarak kaydedilmesi gerekiyor. Barış zaten her zaman iyidir, herkes için barış lazım. Bu işte kimin emeği varsa herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız bir anda bu işe start verdi ve sonuçlandırdı. Bu bizleri mutlu etti. Ben babasını şehit vermiş biri olarak, bu acıları en derinden yaşamış biri olarak, düşünün ben 8 yaşında yetim kalmışım. Birçok anne dul kalmış. Benim gibi bu acıları yaşam birçok kişi vardır ve onlar da bugünü görüyorlardır. Yani kısacası acıların yaşanmaması en büyük güzelliktir, barışın olması en büyük güzelliktir. Biz özellikle 1980'li yıllarda aile olarak çok büyük kayıplar verdik. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu ülke hepimizin, hep birlikte el ele kardeşlik içerisinde yaşamalıyız. Bundan sonra ülkenin kalkınması, ekonomik anlamda bölgede güçlü bir ülke olmalıyız. Benim tek temennim budur. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarısı yüzyıllarca konuşulacaktır çünkü ülkeyi büyük bir beladan kurtardı" diye konuştu.