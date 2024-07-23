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Taksim'de Sıcak Havada Zor Anlar

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Taksim'e gelen yerli ve yabancı turistler, kavurucu sıcak havada güneşten korunmak için çeşitli yöntemler kullanıyor. İstiklal Caddesi'nde hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

(İSTANBUL - ÖZEL) Taksim'de vatandaşların sıcak ile imtihanı

Taksime gelen yerli ve yabancı turistler sıcak havada zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Kavurucu sıcaktan dolayı yerli ve yabancı turistler gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Hayvanlar için ise meydanda bulunan süs havuzları serinleme noktası oldu. Bir vatandaş köpeği ile çıkmış olduğu yürüyüşte, köpeğini süs havuzunda yürüterek serinlemesine yardımcı oldu.

Taksim'de Sıcak Havada Zor Anlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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