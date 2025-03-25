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Polislerden Bayram Öncesi Dolandırıcılık Uyarısı

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Karabük'te polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi artan telefon ve araç dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için uyarılarda bulunuyor. Ekipler, dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verip broşürler dağıtarak, vatandaşların dikkatli olmalarını istiyor.

Polislerden bayram öncesi telefon ve araç dolandırıcılığı uyarısı

Polis ekipleri vatandaşları çocukları üzerinden dolandırılmasına dikkat çekti

KARABÜK - Karabük'te polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesi araç ve telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların bilinçlenmesi için uyarılarını sürdürüyor.

Karabük'te son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Cadde ve sokaklarda yapmış oldukları denetimler sırasında vatandaşlara hem dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verip hem de broşürler dağıtarak uyarılarda bulunan ekipler, son dönemde dolandırıcıların, vatandaşları çocuklarının kişisel bilgilerini vererek dolandırdıklarına dikkat çekerek, bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, araç alım-satımı yapılırken rastlanan dolandırıcılıklara karşı da önlemler almaya çalışan ekipler şehrin en yoğun caddelerine ve kalabalık noktalara uyarı afişleri asarak, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Ramazan Bayramı öncesi dolandırıcılık vakalarının artabileceği uyarısında da bulunan ekipler vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaştıklarında en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını veya polis merkezlerine başvurmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Genel
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