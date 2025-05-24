Kars'ta Baraj Kapakları Kapatıldı, Eski Köy Sulara Gömüldü

Kars'ta Baraj Kapakları Kapatıldı, Eski Köy Sulara Gömüldü
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Kars'ta Baraj Kapakları Kapatıldı, Eski Köy Sulara Gömüldü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı. Su seviyesi hızla yükselirken, eski köy evleri ve yapılar sular altında kaldı. Geride sadece cami minaresi ayakta kaldı.

Kars'ta baraj kapakları kapatıldı, köy sulara gömüldü: Geriye sadece minare kaldı

KARS - Kars'ta baraj kapakları kapatıldı. Eski köy sulara gömülürken, köyden geriye sadece cami minaresi kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı. Barajın kapaklarının kapatılmasıyla birlikte hızla yükselen su eski köy evleri, kilise, çarşı ve köy okulunun tamamen sular altına bırakırken, köyden geriye sadece köy camisinin minaresi kalırken, su seviyesi de hızla yükselmeye devam ediyor.

"Çok üzülüyoruz, burada ibadet ediyorduk"

Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldığını ifade eden Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi. Sular altında kaldı. Camimizi, ibadet hanemizi görüyorsunuz. Şu minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" dedi.

"Minare son tanık"

Su altında kalan evler, sokaklar tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı. Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Genel
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