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Kaptan Aycan Aksoy, Çarpışan Gemilere Müdahale Anlarını Anlattı

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Üsküdar açıklarında çarpışan iki kuru yük gemisine müdahale eden Kurtarma-5 Römorkörü Kaptanı Aycan Aksoy, olay sırasında yaşananları ve müdahale sürecini detaylandırdı.

Kurtarma römorkörü kaptanı, çarpışan gemilere nasıl müdahale ettiğini anlattı

İSTANBUL - Üsküdar açıklarında geçtiğimiz günlerde 2 kuru yük gemisi çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından gemilere müdahale eden Kurtarma-5 Römorkörü Kaptanı Aycan Aksoy, o anları anlattı.

Üsküdar açıklarında geçtiğimiz günlerde 2 kuru yük gemisi seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gemilerden birinin sarsıldığı ancak devrilmediği görüldü. Dümeni kilitlenen diğer geminin ise kıyıya sürüklenmesi dikkat çekmişti. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ve kurtarma römorkörleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle 2 gemide de hasar oluşmuştu. Yaşanan olayın ardından kurtarma römorkörleri gemilere müdahale etti. Çarpışma sonrasında gemilere müdahale eden Kurtarma-5 Römorkörü Kaptanı Aycan Aksoy, o anları anlattı.

"Gemiye müdahalede bulunduk"

Gemilere müdahale eden Kurtarma -5 Römorkörü kaptanı Aycan Aksoy, "İstanbul Boğazı Paşa Limanı'nda bir diğer geminin refakatı için hazırlık yapıyorduk. Bu sırada telsiz görüşmelerinde olaya karışan iki geminin tehlikeye düşeceğini sezdik. Bunun üzerine gemi personeline ivedi acil kalkış talimatı verdik. Onlar da en hızlı şekilde makine kontrolünü köprüsüne verdiler. Üç dakika bir süre içerisinde iskeleden ayrıldık. Bu sırada gemilerin birbirine çatıştığını gördük. Bu yük gemisinin sahilde sürüklenmesine istinaden acil şekilde gemi üzerine harekete geçtik. Pilotun talimatıyla geminin iskeleden sol orta tarafından gemiye tam yolla müdahalede bulunduk. Üsküdar sahile doğru ilerleyen gemiye kurtarma kapsamında yaptığımız operasyon sonucunda gemi sahilden uzaklaştırıldı. Daha sonra her iki kazazede gemi emniyetli şekilde Ahırkapı demir bölgesine kadar refakat edilerek demirlendi. Görevi tamamladık, dönüşümüze geçtik. Can güvenliğine zarar gelmemesi ve görevimizi yerine getirdiğimizden dolayı da kendimizi mutlu hissediyoruz" dedi.

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Kaptan Aycan Aksoy, Çarpışan Gemilere Müdahale Anlarını Anlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - Genel
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