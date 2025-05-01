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İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları
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İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarla coşkuyla geçirildi. Sendikalar, odalar ve siyasi partilerin katıldığı mitingde yürüyüşler yapıldı ve vatandaşlar halaylar çekerek bayramlarını kutladı.

İzmir'de 1 Mayıs kutlaması

İZMİR - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yürüyüş ve Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamayla gerçekleşti.

İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarının bu seneki adresi de Gündoğdu Meydanı oldu. Sendikalar, odalar ve siyasi partiler tarafından tertiplenen mitingde üç ayrı yürüyüş güzergahından Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Gündoğdu Meydanı'nda başlayan mitingde, alana ilk olarak sendikalar, ardından odalar ve daha sonra da partiler girdi. Saat 13.00'te başlayan mitingde sendika ve oda temsilcileri konuşma yaptı. Vatandaşlar alanda halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs için güvenlik tedbirleri de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanırken, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Genel
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