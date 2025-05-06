İstanbul Valisi Gül, 2025 yılının ilk 4 ayının emniyet verilerini açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 4 aylık emniyet verilerini ilişkin yaptığı açıklamada, "2025'in ilk dört ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 10'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,3'e yükseldiğini görüyoruz. Düzensiz göçle mücadelede işimizi kolaylaştıran, sistemin oturmasını sağlayan mobil göç noktalarımızda sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 4 ayına ilişkin emniyet verilerini AFAD'ta düzenlenen basın toplantısında açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül'e, Vali Yardımcısı Dr. M.H.Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti. Konuşmasına İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "23 Nisan'da yaşadığımız depremle ilgili hepimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Çok şükür, hiçbir can kaybı yaşamadığımız bu depremde önemli bir sınavdan geçtik. Kurumsal kapasitelerimizi, artı ve eksi yönlerimizi görmüş olduk. İl ve ilçe AFAD Kriz Merkezi birimlerimizle toplam 117 bin kişiyle 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını takip ettik. Okullarımızı, camilerimizi, spor salonlarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Buradan, hemşehrilerimizin ve şehrimizin huzuru için seferber olan el birliği, iş birliği, gönül birliği ile gayret gösteren bütün kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ediyorum. Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Deprem değil çürük bina öldürür. Bu sebeple binası, iş yeri riskli olan vatandaşlarımızdan ricamız; bir an önce, vakit kaybetmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü Yarısı Bizden Kampanyasından faydalanmalarıdır" dedi.

"Asayiş olaylarında aydınlatma oranı yüzde 99,3'e yükseldi"

2025'in ilk dört ayına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 10'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,3'e yükseldiğini belirten Vali Gül, "Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma söz konusu. Buradaki suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın ilk dört ayına göre kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 58, yankesicilikte yüzde 45, motosiklet hırsızlığında yüzde 52, evden hırsızlıkta yüzde 41 oranlarıyla düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Aydınlatma oranının ise yüzde 89'a çıktığını görüyoruz. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan kişilere baktığımızda yakalanan kişi sayısı, bu yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4 azalmış. 7 önemli suçta ise yakalamalar yüzde 0,6 düşmüş" dedi.

"2024'ün aynı dönemine göre yüzde 17 tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 85 arttı"

Sürekli mücadele edilen alanlardan birinin de ruhsatsız silahlar olduğunu ifade eden Vali Gül, "Bu yılın ilk dört ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 17 tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 85 arttı. Üzerinde önemle durduğumuz, hassasiyetle takip ettiğimiz başlıklardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar rakamlara baktığımızda bu yılın ilk 4 ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 13 katını aştığını görüyoruz. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum, bu konutları kiralayanın da kiraya verenin de yaptığının yasal olmadığını ve ilgili birimlerimizin sürekli denetim yaptığını bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Her türlü eşkıyalığa, zorbalığa karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"

Huzur ve güven ikliminin devamı için en önemli mücadele alanlarından birinin de organize suçlar olduğunun altını çizen Vali Gül, "Bu alanda geçen yıla göre operasyon sayısı yüzde 42, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 20 arttı. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Her türlü eşkıyalığa, zorbalığa karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin şehrimizin, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizde bir diğer önemli başlığımız kaçakçılık. Kolluk kuvvetlerimizin illegal üretim ve haksız kazanca karşı operasyonları artarak devam ediyor. Bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen kaçak ve sahte alkol miktarı bir önceki yıla göre yüzde 229 arttı. Emtia ürünlerinden sigaraya ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı iki katını geçti, 804 milyon Türk Lirası oldu. Vatandaşlarımızdan illegal, sahte, kaçak ürünleri satın almamalarını, tüketmemelerin ve bu ürünleri ihbar etmelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yılın ilk dört ayında imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız 3 bin 203'ten 3 bin 724'e çıktı"

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında da konuşan Vali Gül, "Mücadele verdiğimiz ve büyük başarı elde ettiğimiz başlıklarımızdan biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Her zaman altını çizerek vurguluyoruz. Bu mücadelede bir vatandaşımızı bile kaybetme etme lüksümüz yok. Gençliğimizi, geleceğimizi ve güvenliğimizi tehdit eden bu illete karşı mücadelelerini canla başla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk dört ayında imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız, 3 bin 203'ten 3 bin 724'e çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 5 kat, kenevir miktarı ise 7 kat arttı. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple annelerimizin, vatandaşlarımızın katkısını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ölümlü kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü, can kaybımız azaldı"

İstanbul'un 24 saat yaşayan bir şehir olduğunu belirten Vali Gül, "Hepimiz günün belli bir kısmını trafikte geçiriyoruz. Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bunun için ekiplerimizle gece-gündüz İstanbul'un her noktasında, denetimlerimizi, önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu sayede, ölümlü kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü, can kaybımız azaldı. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor? Kurallara uyduğumuzda trafik canavarını yenebiliyoruz. Peki, bu ne demek? Trafik kazaları, önlenebilir bir sorun demek. Diğer yandan evlatlarımızı emanet ettiğimiz okul servisi ve ticari taksi denetimlerimiz artarak devam ediyor. Zaman zaman medyaya yansıyan bizlerin de hassasiyetle üzerinde durduğumuz çakarlı araçlarda da denetimlerimiz artarak devam ediyor" dedi.

"Mobil göç noktalarımızda sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttı"

1 milyon 17 bin 726 yabancının yaşadığı İstanbul'da kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerini ifade eden Vali Gül, "Düzensiz göçle mücadelede işimizi kolaylaştıran, sistemin oturmasını sağlayan mobil göç noktalarımızda sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı. Bu ne demek? Bu konunun İstanbul'un gündeminden giderek düşmesi demek. Bu alandaki mücadelemize insani değerlerden, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden devam edeceğiz" dedi.