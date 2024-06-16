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Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalara ilişkin bilançoyu açıkladı. Bakan Koca, "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık kesimi sırasında ülke genelinde 16 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

ACEMİ KASAPLAR YİNE KENDİLERİNİ YARALADI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar her yıl olduğu gibi bir kez sahneye çıktı. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında acemi kasaplar kurban kesimi sırasında kendini yaralandı.

Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

ÜLKE GENELİNDE 16 BİN YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılara ilişkin son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şunları söyledi: "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."

Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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Yorumlar (7)

Özcan Özcan:

MÜSLÜMANLAR KURBANLARI KESİYORSUNUZ 5-10 KİLO DAĞITIP KALAN BÜYÜK KISMINI DOLABA ATIYORSUNUZ.BU HAYVANLARI İNSANLARA DAĞITMAK İÇİN KESİYORSUNUZ.DOLABA ATMAK İÇİN KESİYORSANIZ KESMEYİN GİDİN KASAPTAN ALIN.

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Hasan Turk:

Kimi kesime para vermemek icin kimi ekstra para kazanmak icin kasaplik yapmaya calisiyor.kesim icin serfitikasi egitimi olmayanlara izin verilmeli arti kurban isi ranta donustu derisine kadar rant pesinde millet. Kesimi belediyeler ucretsiz yapmali bu durum duzeltilmeli.

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0
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kripto para:

16.000 mi valla şasirdim

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Ayaz hayat:

Suriyeliler yaralandimi

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Özcan Özcan:

KÖTÜYE BİR ŞEY OLMAZMIŞ

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T.C. Vatandaşı:

Kurbanzedelere Geçmiş Olsun.

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Yusuf Aricioglu:

İlahi Adalet

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