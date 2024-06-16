Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık kesimi sırasında ülke genelinde 16 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

ACEMİ KASAPLAR YİNE KENDİLERİNİ YARALADI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar her yıl olduğu gibi bir kez sahneye çıktı. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında acemi kasaplar kurban kesimi sırasında kendini yaralandı.

ÜLKE GENELİNDE 16 BİN YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılara ilişkin son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şunları söyledi: "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."