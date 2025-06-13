Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın Etkinlikleri Büyük İlgi gördü

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İstanbul Avcılar Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergi ve etkinlikleri, her yaş grubundan kursiyerlerin yaptığı çalışmaları sergileyerek büyük ilgi uyandırdı. Eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu olan etkinlikte, kursiyerlerin yaşam hikayeleri duygu dolu anlar yaşattı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergi ve etkinlikleri ilgi gördü

İSTANBUL - İstanbul Avcılar Halk Eğitimi Merkezi'nin sene sonu sergi ve etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Avcılar Halk Eğitimi Merkezi'nin hemen her yaş ve konumdan kursiyerlerin 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı etkinlikte, el sanatlarından halk oyunlarına kadar geniş bir sergi ve gösteri yapıldı. Özellikle, okuma yazma kursuna katılarak ikinci kademe okuryazarlık belgesi alan kursiyer Sakine Yavuz'un çocukken okula gidemediği ve daha sonrasında kursa nasıl geldiğini anlattığı konuşması, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Daha çok kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, okuma yazma öğrenmenin dışında, meslek edindirme ve istihdamda yer alma katkısı sağladı. Ayrıca, hobi kurslarıyla sosyalleşme etkilerini artırdı. Serginin yanında sahne gösterileriyle de dikkat çeken etkinlik, müzik dinletilerinden halk oyunlarına, yarışmalardan gölge oyununa kadar geniş bir yelpazede devam etti. Program, Kafkas halk oyunları gösterisinin ardından 90'lar müzik dinletisiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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