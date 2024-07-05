Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi için giden Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, hastane tuvaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, tedavi için gittiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
HASTANE TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU
Edinilen bilgilere göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi için giden Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes (45), hastanenin tuvaletinde ölü bulundu. Erciyes'in ilk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Hastane önünden kareler;