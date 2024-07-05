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Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi için giden Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, hastane tuvaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, tedavi için gittiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

HASTANE TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi için giden Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes (45), hastanenin tuvaletinde ölü bulundu. Erciyes'in ilk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastane önünden kareler;

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Krizi Jandarma Erciyes Siirt Güvenlik Acil Durum Genel Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Fatih Sultan:

Bu nasıl bir başlık? Saygısızlık yapmanın anlamı yok.

68
6
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VEFA:

Ahh, bu corona ve aşıları yok mu, işte bu ikisi bizleri mahvetti. Buyurun adam daha 45'inde kalp kıriziyle mefta olmuş!

61
7
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Ömer Can:

Allah rahmet eylesin

48
1
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Mustafa Yörükoglu:

Allah rahmet eylesin.Ailesine çocuklarina Allah sabır versin.

43
0
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Git Bi Bak:

Allah rahmet eylesin. Erken teşhis erken müdahale önemli hasılı kelam.

38
0
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SMMM:

BAŞLIĞI ATAN TAM BİR İŞBİLMEZ

10
0
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