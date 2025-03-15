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Gizemli hayırsever 30 depremzede ailenin borcunu ödedi

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde, kimliği bilinmeyen bir hayırsever, bir marketteki veresiye defterindeki yaklaşık 30 ailenin borçlarını ödedi. Esnaf Zekeriya Kılıç, borçların ödendiğini müşterilerine duyurdu ve vatandaşlar bu duruma sevinçle karşılık verdi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde gizemli hayırsever, bir marketteki veresiye defterindeki yaklaşık 30 ailenin borçlarını ödedi. Borçların ödendiğini müşterilerini arayarak haber veren esnaf Zekeriya Kılıç, borcu ödenen vatandaşların durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde esnaflık yapan Zekeriya Kılıç'ın marketine gelen bir kişi, veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırseverin talebi üzerine veresiye defterindeki yaklaşık 30 ailenin borcunu hesaplayan Kılıç, ödemeyi gizemli hayırseverden aldı. Esnaf Kılıç, 30 ailenin borçların ödendiğini vatandaşları arayarak ve sosyal medya üzerinden duyurdu.

Gizemli Hayırsever 30 Depremzede Ailenin Borcunu Ödedi

"HAYIRSEVER TOPLAM 30 AİLENİN BORCUNU ÖDEDİ"

Dükkanındaki veresiye defterindeki borçların hayırsever tarafından ödendiğini ifade eden Zekeriya Kılıç, "Dükkansa otururken hayırseverin biri geldi. Veresiye defterinde ne kadar borç varsa topla ve onları ödeyeceğim dedi. Borçları topladık ve ödedi. Hayırsever yaptı ve gizli kalmasını istedi. Hayırsever toplam 30 ailenin borcunu ödedi" dedi.

Gizemli Hayırsever 30 Depremzede Ailenin Borcunu Ödedi

"800 TL BORCUMUN ÖDENMESİNE MEMNUN VE MUTLU OLDUM"

Hayırseverin borcunu ödediği için mutlu olduğunu söyleyen Leman Özdinç, "Benimde borcum vardı. Borcumun ödenmesinde memnun oldum. 800 TL borcum vardı. Hayırseverden Allah razı olsun. Mutluyum. Hayırsever hayrını yapmış. Bu durumdan memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Gizemli hayırsever 30 depremzede ailenin borcunu ödedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Genel
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