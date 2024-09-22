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Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

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İstanbul Fatih'te 4 katlı binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Tek binada inşa edilen iki ayrı kaçak yapıyı görenler bir daha baktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 4 katlı bir binanın üzerine inşa edilen ikinci kaçak kat, vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Kaçak yapılar, deprem riski konusunda endişeleri artırıyor.

Fatih'te Kaçak Kat Çılgınlığı: İki Kaçak Kat Üst Üste

KAÇAK KAT ÜZERİNE BİR KAÇAK KAT DAHA

Fatih'te birçok bina üzerindeki kaçak yapılar dikkat çekerken, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan 4 katlı bina görenleri hayrete düşürdü. Binada inşa edilen kaçak katın üzerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Kaçak yapılar ile ilgili konuşan çevredeki vatandaşlar depremde yıkım riskini artırdığını ifade etti.

Fatih'te Kaçak Kat Çılgınlığı: İki Kaçak Kat Üst Üste

"HERKES KENDİ CEBİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Eyüp Ekşi, "İstanbul'da çok yasak ve kaçak var. Geliyorlar, bakıyorlar ve kimse ilgilenmiyor. Onun için bunun bir sorun olması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi cebini düşünüyor. Binalar sakat oluyor, su doluyor, her taraf bozuluyor. Dünya kadar masraf ediyorlar" şeklinde konuştu.

Fatih'te Kaçak Kat Çılgınlığı: İki Kaçak Kat Üst Üste

Deprem riskine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen bir başka vatandaş Hüseyin Korkut ise, "Maalesef insanlar dört katın üstüne kaçak kat yapıyorlar. Bunların ileride deprem olduğunda ne olacağı malum. Hepsi yıkılacak. Bir sürü insan zayiatı olacak" dedi.

Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH EMRE KAŞKAYA - Genel

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