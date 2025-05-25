Ankara'da İnşaat Halindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da İnşaat Halindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangın, maddi hasar ile atlatılırken, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Başkentte inşaattaki yangın söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde saat 16: 00 sıraları inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat atıklarından kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ölü ya da yaralının bulunmadığı yangın maddi hasar ile atlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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