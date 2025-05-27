9 Ay Firar Eden Buzağı Sahibine Teslim Edildi

9 Ay Firar Eden Buzağı Sahibine Teslim Edildi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ahırın yıkılması sonrası kaçan buzağı, 9 ay sonra başka bir köyde bulunarak sahibine teslim edildi. Firari buzağının yabanileştiği ve sahibine bile yaklaşamadığı bildirildi.

Ahırın yıkılması sonucu korkup kaçmıştı...Firari buzağı 9 ay sonra sahibine teslim edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırın yıkılmasıyla korku yaşayıp kaçan buzağı 9 ay sonra sahibine teslim edildi.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Erimli Mahallesi'nde 2024 yılı Temmuz ayında doğup Eylül ayında ahırın yıkılması esnasında korku ve panik geçiren buzağı, çevresindekileri tekmeleyip kaçtı. O günden itibaren yakalama çalışması yapan sahibi Sıdıka Kut ve yakınları, firari buzağıyı yakalayamamıştı.

Firari buzağı, geçtiğimiz günlerde Güzelköy Mahallede başka bir köylünün hayvanlarının içine karışarak ahıra girdi. Buzağı, daha sonra bayıltılarak sahibine teslim edildi.

Erimli Mahallesi sakinlerinden Ramazan Kaya, 9 aydır hayvanın kayıp olduğuna değinerek, "Firar etmişti, yabanileşmiş. Güzelköy'e kaçmış. Hayvanların içine karışmış ve ahıra kadar giriyor. Komşu köydeki hayvan sahibi bildirdi, biz gittik hayvanı aldık getirdik. Tabi uyuşturarak getirdik, hiç kolay olmadı. Bildiğim kadarıyla şu anda bir şey yemiyor. Ne su içiyor nede yem yiyor. Tam yabani olmuş. Kimse yaklaşamıyor sahibi bile yaklaşamıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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