Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu - Haberler
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Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

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Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Erzurum'da Raif Azak Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

ERZURUM (Habermetre) - Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Erzurum'da Raif Azak Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ziyaretlerinde okullarda yürütülen çalışmalarla ilgili okul müdürleri ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretlerde Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz'a Daire Başkanımız Abdülhalik Baş ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz eşlik etti.

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