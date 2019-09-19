Genel Başkan Çelik, Kilis'te temaslarda bulundu

19.09.2019 11:44

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Kilis'te AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Marmara Bölge Temsilcisi Hayati Akcan ve Kilis Temsilcisi Kemal Emir Örs ile birlikte AFAD İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Çelik ve beraberindekiler, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Genel Başkan Çelik, AFAD personelini ziyaret etti. AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Kilis'te AFAD çalışanlarını da ziyaret ettiklerini belirterek, "Sendika olarak sürekli sahadayız, bugün de Kilis'e geldik. İl AFAD Müdürü Mustafa Eser'i ziyaret ettikten sonra AFAD personeli ile bir araya geldik. Arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyerek taleplerini aldık. Verimli bir ziyaret oldu. Arkadaşlarımızın taleplerinin takipçisi olacağız" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA