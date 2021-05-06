Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Bakanlığın merkez binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Niğde için önemli bir gün yaşandığını anlatarak, "Niğde'nin birbirinden değerli ilçeleri, mahalleleri, köyleri, kadınları, gençleri için bir araya geldik. Bu protokolle Niğde'mizi gençlik ve spor anlamında daha yukarılara taşıyacağız. Hizmet siyasetiyle halkımızı, milletimizi efendi gören, tüm imkanları milletin hizmetkarı olarak gören bir anlayıştayız." dedi.

Gençliğin hem bugünlerin hem de yarınların umudu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Niğde, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır bir devrimi yaşıyor. Yurtlarının kapasitesi 10 bini geçti. Spor tesisleri, salonları, havuzları, gençlik merkezleri... Hamdolsun bir devrimi hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü önderliğiyle bunları yaşadık. Bu çıtayı birlikte yukarı taşıyacağız. Beraberlik ruhuyla hem gençlerimiz hem de sporcularımız için çıtayı daha da yukarı taşıyacağız."

Spor branşlarının hepsinde iddialı olduklarını belirten Kasapoğlu, "Daha dün sporcu dahi bulamadığımız branşlarda şimdi şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandıran sporcularımız var. Nisan ayını madalyalarla dolu geride bıraktık. Bunlar hep öncü başarılar. Her geçen gün çıtayı yukarı taşıyoruz. Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası, pek çok uluslararası müsabakada gençlerimiz bizi gururlandıracak. İddiamız, amacımız büyük. Büyük hedeflerin, ideallerin temsilcileriyiz. Önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar bizi yarınlara yürüdüğümüz yoldan döndüremeyecekler, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Niğde'de şehrin merkezindeki 5 Şubat Spor Salonu'nu yeniden inşa edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Bu salon, çok amaçlı modern haliyle Niğde'mize 7/24 hizmet edecek. Tüm Niğde halkı için hayırlı uğurlu olsun. Niğde Stadımız, Türkiye'nin en genç, en modern stadı olacak. İnşallah 10 Mayıs Pazartesi günü ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu bizim için ayrı bir heyecan. Türkiye'nin dört bir yanını tesislerle donattık. UEFA'nın ifadesiyle, son 10 yılda en güçlü stat projelerini Türkiye yaptı. Bu projeler gençlerimiz, kadınlarımız için. Bu tesisleri, kadınıyla genciyle yaşlısıyla gece günüz kullanılabilecek tesisler olarak faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Basketbolda da iddialı olduklarının altını çizen ve Andolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Anadolu Efes de inanıyoruz ki bize Fenerbahçe gibi şampiyonluğu yaşatacak. Yeni dev adamlar yetiştireceğiz. Niğde'mizden de yetiştireceğiz. Pandemi biter bitmez basketbol seferberliğimizle Niğdeli gençlerimizi turnuvalarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tesislerimizin hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında tüm gayretlerimizi seferber edeceğiz. Gerek bu hizmetlerimizle gerekse bundan sonra ne gerekiyorsa 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' felsefesiyle milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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