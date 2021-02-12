Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu

12.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:08
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da temaslarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde esnafı ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde esnafı ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakanı Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Buradan Erciş ilçesine hareket eden Bakan Kasapoğlu, Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 37 yıl önce göç ederek Erciş'in Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türklerinin geleneklerini yaşattığı Ata Yurdu'nu ziyaret etti. Kırgız Türklerinin geleneksel oyunlarını izleyen, yapılan çalışmaları inceleyen Kasapoğlu, daha sonra Erciş ilçesindeki Kitap Kafe'de gençlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Cuma namazını ilçedeki Kara Yusuf Paşa Camisi'nde kılan Kasapoğlu, daha sonra esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'ın da eşlik ettiği Kasapoğlu, AK Parti Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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