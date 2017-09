Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Elmalı'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ata sporu güreşin korunması için çalıştıklarını belirterek, "İnşallah bu noktada her türlü desteği vereceğiz, zaten bu işin içinden geliyorum. Yıllarca bu organizasyonları yaptık, yaptırdık, destek olduk." dedi.



Bak, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahasında bu yıl 665'incisi düzenlenen "Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri Başpehlivanlık" müsabakalarını izledi, sporcularla sohbet etti.



Burada konuşan Bak, Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşlerinin 665'incisini düzenlemenin gurur verici olduğunu, önemli bir organizasyonda bulunmaktan da mutluluk duyduğunu söyledi.



2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığını hatırlatan Bak, "Bu süreç içerisinde ve sonrasında pek çok güreş organizasyonuna katıldım. Kültürümüzü yaşatmak, devam ettirmek için üzerimize düşen görevi yapacağız. Kırkpınar'da olsun, Elmalı'da olsun diğer bölgelerde yapılan yağlı güreşler, geleneksel olarak devam ediyor." diye konuştu.



Bak, halkın güreş organizasyonlarını çok sevdiğini, kendilerinin de bu kültürün yaşatılmasını arzu ettiklerini, Bakanlık olarak da bu organizasyonları yapan belediyelere destek verdiklerini anlattı.



Güreş sporunun yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:



"Devlet olarak köklerimizden gelen bu kültürün, güreşin yaşatılmasını arzu ediyoruz. Buraya daha önce de geldim, bugün de buradayız. Coşkulu, bu kültürü, güreşi seven geleneklerimize layık olan seyircilerle birlikte olmak istedim. Güzel bir ortam. Güreşin, değerlerimizin korunmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu noktada her türlü desteği vereceğiz, zaten bu işin içinden geliyorum. Yıllarca bu organizasyonları yaptık, yaptırdık, destek olduk. Bakanlar Kurulu'nda bu işin takibini, yürütülmesini yapıyoruz. Bu geleneğin yaşatılması için çalışacağız."



Bakan Bak, spora destek veren, kültürel, tarihi köklere bağlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu için şanslı olduklarını da vurguladı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ata sporlarının yaşatılması için tesisleşmeye devam edeceklerini, el birliğiyle ata sporu güreşi dünyada yıldız yapacak gayretler ortaya koymaya çalıştıklarını vurguladı.



Yağlı güreşler kapsamında, mehter takımı konser verdi, belediye ekipleri dev boyutta Türk bayrağı açtı.



Müsabakalar, final maçıyla sona erecek.