Gençlerin gündeminde Kanal İstanbul var

28.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:59

Bağcılar'da Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş'ın konuk olduğu programda gençler, kafalarındaki sorulara cevap buldu. Kanal İstanbul'un yaşam alanlarına etkisi olmadığını, depremle, tsunamiyle alakası olmayacağını dile getiren Kızıltaş, "Ayrıca binlerce kişiye de iş imkanı sağlayacak" dedi.



Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde düzenlenen "Gündem Analizi" konulu seminerde Gazeteci - Yazar Ekrem Kızıltaş, liseli öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'nin dünü ve bugününe değinen Kızıltaş, "Türkiye kısa bir süre öncesine kadar maalesef gerek Avrupa'nın gerekse ABD'nin istediği her şeyi yapmaya çalışan kendi çıkarlarını pek düşünmeyen bir ülkeydi. Türkiye 2010'dan beri bağımsızlığını kullanan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bu ülkede yaşayan 82 milyonun menfaatine aykırı her şeyi reddeden bir ülke. Dolayısıyla kendi yolculuğunu sürdürüyor. Sırf bu yüzden çeşitli saldırılara maruz kaldı. Bunlardan en belirgini olan da 15 Temmuz darbe girişimiydi. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar ama elhamdülillah başaramadılar" dedi.



"Depremle alakası olmayacağını ortaya koydular"



Gündemdeki konulara da değinen Kızıltaş, daha sonra gençlerin sorularını cevaplandırdı. Soruların çoğunun Kanal İstanbul konusunda olması üzerine Kızıltaş, projenin çevresel durumundan siyasi boyutuna, sosyal ve kültürel etkilerine kadar geniş çaplı bir değerlendirmede bulundu. Kanal İstanbul'un tüm denizcilik risklerini ortadan kaldırarak can ve mal güvenliğini sağlayacağını söyleyen Kızıltaş, "Kanal İstanbul 2011'de açıklandı. Bugüne kadar 7 üniversiteden 36 ana sahada 200 bilim adamı yıllar süren çalışmalar yaptı. Projenin yaşam alanlarına etkisi olmadığını, depremle, tsunamiyle alakası olmayacağını, stratejik olarak bu ülkeye çeşitli imkanlar kazandıracağını 13 bin sayfalık raporla ortaya koydular. Ekonomiye sağlayacağı katkılar da var. Onlardan biri de istihdam. Kanal İstanbul binlerce insana iş imkanı sağlayacak" dedi.



Keyifli ve yararlı geçen seminerin sonunda gençler, Kızıltaş'a çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA