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Yusuf Yıldırım, Evde Kal, Antalya, Demre

Gençlere 'Evde Kal' mesajı dalgaların arasından geldi

Gençlere 'Evde Kal' mesajı dalgaların arasından geldi Fitness Antrenörü korona virüse dikkat çekmek için uçurtma sörfü yaparak gençlere 'Evde Kal'ın' mesajı verdi Sörf tahtasına 'Evde Kal Antalya' yazan antrenör, sörfünü yaptıktan sonra evine gitti Antalya'nın Demre ilçesinde yaşayan 26...

05.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:05
Gençlere 'Evde Kal' mesajı dalgaların arasından geldi

Gençlere 'Evde Kal' mesajı dalgaların arasından geldi

Fitness Antrenörü korona virüse dikkat çekmek için uçurtma sörfü yaparak gençlere 'Evde Kal'ın' mesajı verdi

Sörf tahtasına 'Evde Kal Antalya' yazan antrenör, sörfünü yaptıktan sonra evine gitti

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Fitness Antrenörü Yusuf Yıldırım, 'Evde Kal Antalya' yazdığı sörf tahtasıyla denizde uçurtma sörfü yaptı. 20 yaş altındaki gençlere seslenen Yıldırım, "Kendilerini ve ailelerini düşünmelerini rica ediyorum. Ben de sörf yaptıktan sonra evime geçeceğim ve salgının bitmesini bekleyeceğim" dedi.

Demre'de korona virüsüne dikkat çekmek ve sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı gençlere mesaj vermek için Beymelek Sahili'ne gelen 26 yaşındaki Fitness Antrenörü Yusuf Yıldırım, Kitesurf (Uçurtma sörfü) yaptı. 'Evde Kal Antalya' yazılı sörf tahtasıyla denize açılan Yıldırım, dalgaların arasında yaklaşık 20 dakika boyunca sörf yaptı.

Amacının korona virüse dikkat çekip gençlere mesaj vermek olduğunu söyleyen Yıldırım, "20 yaş altı gençlerimizin de sokağa çıkmamalarını, kendilerini ve ailelerini düşünmeleri için ricada bulunuyorum. Ben de sörf yaptıktan sonra evime geçeceğim ve bu salgının bitmesini bekleyeceğim. Herkes sağlıklı ve mutlu kalsın" dedi.

Gençlere 'Evde Kal' mesajı dalgaların arasından geldi

Kaynak: İHA

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Gençlere 'Evde Kal' mesajı dalgaların arasından geldi
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