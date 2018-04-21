Gençler Atalarını "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" ile Anacak

Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılacak gençler atalarını anmaya hazırlanıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırları içinde yer alan Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen "Çanakkale Milli Bilinç Kampı"nın hazırlıkları sürüyor.

"57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılacak izciler, katıldıkları kampta yürüyüş öncesi hazırlarını yapıp bu sürede konaklayacakları çadırları kuruyor.

Yürüyüşün gerçekleşeceği Kocadere'deki kamp alanının güvenliğini sağlayacak İstanbul Tuzla Komando Jandarma Tabur Komutanlığına ait 60 kişilik bölük ile Jandarma Komutanlığına ait ekipler de hazırlıklarını sürdürüyor.

"15 Temmuz'da olduğu gibi sela sesleriyle başlatıyoruz"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nü 2004 yılında başlattıklarını hatırlattı.

Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Subaşı, şunları kaydetti:

"Bu sene anlamlı yürüyüşün 15'incisini düzenliyoruz. Şu anda hazırlık çalışmalarındayız. 250 izci gönüllü liderimiz burada kampı izcilerimize hazırlıyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 170 personeli bu kampın altyapısı için çalışmalarını sürdürüyor. Kampın altyapısının tamamını İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize ediyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden gelecek izci sayısının 6 bin olduğunu biliyoruz. Ayrıca 7 ülkeden yaklaşık 800 kadar da yurt dışından katılımcımız var. Bu faaliyeti 25 Nisan sabahı aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi sela, ezan ve top sesleriyle izcilerimizi güneş doğmadan uyandırarak başlatıyoruz."

Subaşı, izcilerin hepsinin sırtında "Dedeciğim ben geldim" yazılı cepkenleri, başlarında da enveriye kabalakları olacağını anlattı.

Çok farklı bir atmosferde gerçekleşecek yürüyüşe hazırlanıldığını vurgulayan Subaşı, şunları dile getirdi:

"Silah sesleri, top sesleri, sis bombaları, sis makinaları çalışıyor. Aynı anda mehter çalmaya başlıyor. Hepsi ellerine Türk bayrağını alıyor ve 5 bini geçen izcilerin saçları Kınalı Hasan gibi kınalanıyor ve 20 kilometrelik yürüyüşe başlıyorlar. İnşallah bunu da sonsuza kadar sürdürecekler. Sadece 57. Alay Yürüşü'nde burada değil, Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağlarında şehitlerimiz için Bakü'de Azerbeycan'da Kafkas İslam Ordusu için Bosna Hersek'te Musalla, Ayvaz Dede, Srebrenitsa yürüyüşlerinde, Samsun'da, Anıtkabir'de, Demircilerde Demirci Akıncıları için bütün şehitlerimizin olduğu yerlerde kamplarımızı kurarak hem izcilik faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz hem de izciliğin gerektirdiği çocuklarımızı vatanını milletini seven, tarihine atalarına saygılı bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyoruz."