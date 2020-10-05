Gence nedir? Gence ne demek? Gence hangi ülkededir? Gence hangi ülkenin şehridir?

Gence nedir? Gence ne demek? Gence hangi ülkededir? Gence hangi şehirlerimizle kardeştir? Gence hangi ülkenin şehridir?

Azerbeycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence tarihi nedir? İzmir, Bursa, Kars, Elazığ gibi şehirlerimizle kardeş olan Gence nerededir?

GENCE NEREDEDİR?

Gence, Azerbaycan'ın Bakü'den sonra en büyük ikinci şehridir. Eski bir yerleşim yeri olan Gence Rus İmparatorluğu döneminde Çar'ın hanımına izafeten şehrin ismini ruslar Elizavetpol olarak değiştirmişler (1804-1918), 1920 - 1935 arasında Gence, 1935 - 1991 arasında Kirovabad olarak adlandırılmış, şehir 1989'da tekrar gerçek ismine kavuşmuştur.

Bakü'nün 360 km batısında, Gence Çayı'nın iki yakasında yer alıyor.

1139 senesinde Gence'de baş vermiş deprem sonucu Kapaz Dağı yerle bir olmuş ve dört bir tarafı Küçük Kafkas Sıradağları ile çevrili olan büyük dağ gölü Göygöl Gölü oluşmuştur.