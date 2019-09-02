Genç şarkıcı Joana Sainz, havai fişek makinesinden fırlayan parçadan dolayı hayatını kaybetti

02.09.2019 11:45

30 yaşındaki şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, Madrid'in 80 mil kuzeybatısındaki küçük Las Berlanas kasabasında 15 kişilik grubu Süper Hollywood Orkestrası ile bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte düzenlenen havai fişek gösterisinde yaşanan feci olayda havai fişekleri fırlatan cihazın bir parçası Joana'nın karnına saplandı. Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİHAZIN BİR PARÇASI ŞARKICIYA İSABET ETTİ

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte orkestra sahnedeyken havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15-20 saniye süren havai fişek gösterisinde işler bir anda ters gitti ve fişekleri fırlatan cihazdaki parçanın biri Joana'nın karnına saplandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Joana'nın yardımına hemen orkestra arkadaşları koştu ve sahnedeki perdeler indirilirken yardım ekipleri genç kadına müdahalede bulundu. Ancak genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

KAZA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan feci kazanın ardından yapılan incelemelerde havai fişek üreticisi firmanın ürünlerden birini yanlış malzeme ile doldurularak cihazın metal kasasının patlamasına neden olmuş olabileceği ifade edildi. Genç şarkıcının yaşadığı feci kaza ise bir Twitter kullanıcısının paylaşımıyla ortaya çıktı.