Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
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Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı

22.02.2021 08:50 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:54
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı

Müzik dünyasının en renkli isimlerinin başında gelen Ece Seçkin, imajını değiştirerek sarı saçlarını mora boyadı. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Seçkin, takipçileri tarafından çok beğenildi.

Pilot Çağrı Terlemez ile nişanlı olan şarkıcı Ece Seçkin yeni imajıyla çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Sık sık şarkılarıyla gündem olan Seçkin, bu sefer de boyattığı saçlarıyla gündem oldu.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Daha önce saçlarını pembeye boyayan genç popçu, bu sefer de mor renge boyattı. Renkli kişiliğiyle de her daim dikkat çeken Seçkini yeni imajını şık bir kombinle Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. "Mutlu hafta sonları" notuyla fotoğraflarını paylaşan Ece Seçkin'e yorum ve beğeni yağdı.

İşte Ece Seçkin'in yeni imajı:

Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
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