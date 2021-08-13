Genç sanatçılar için çalışmalar yapıyor; şimdi yeni şarkı hazırlığında

Geçen aylarda 'Ölüyorum' ve 'Unuttum Seni' adlı parçalarıyla müzik piyasasına giriş yapan iş adamı Mustafa Palabıyık, müzik sektöründeki ismiyle mesjopala, yeni eserinin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Geçen aylarda 'Ölüyorum' ve 'Unuttum Seni' adlı parçalarıyla müzik piyasasına giriş yapan iş adamı Mustafa Palabıyık, müzik sektöründeki ismiyle mesjopala, yeni eserinin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. 'Gel' ismi ile tüm dijital platformlarda yer alacak olan parçanın aranjörlüğünü Ekrem Düzgünoğlu üstlendi. Türküye, özgün müziğe ve bir enstrüman olarak bağlamaya aşık olduğunu ifade eden mesjopala, BPM Müzik şirketine ortak olduktan sonra hem kendi eserleri hem de yetenekli genç sanatçılar için çalışmalar yaptığını ifade etti.

Şarkıcı ilk olarak 'Unuttum Seni' adlı parçayı seslendirdi. İkinci olarak ise, sözü kendisine ait olan ve 'duygularımın, yaşanmışlığın, duygusallığımın yansıması' olarak ifade ettiği 'Ölüyorum' adlı parçasını çıkarttı. mesjopala, bu parçanın Avrupa ve Türkiye'de beklenenin üzerinde ilgi görmesi üzerine zaman kaybetmeden üçüncü şarkı için kolları sıvadığını belirtti.

MÜZİK LİSTELERİNDE ÜST SIRALARDA YER ALDI

mesjopala, parçası olan 'Ölüyorum' ile hem Avrupa'da yaşayanlar hem de Türkiye'de kendisini takip edenler tarafından beğenildiğini kaydetti. Şarkının televizyon ve müzik kanallarında 4'üncü sıraya kadar yükseldiği belirtildi. Bu durumun 3'üncü şarkının yapılması için daha fazla heyecan verdiğini belirten mesjopala, "Gel adlı eserimin çok daha harika olduğunu ve daha fazla beğeni alacağını umuyorum" diye konuştu.

mesjopala yaptığı açıklamada müziğe başlamasıyla ilgili olarak "Çocukluğumdan beri kendi kendime sözler yazar, şarkılar söylerim. Bu hayalimi gerçekleştirmek için dostum Mehmet Yılmaz ve Ekrem Düzgünoğlu'nun birlikte olduğu BPM Müzik'e ortak oldum ve şirketi birlikte büyütmeye karar verdik. Tek başıma olduğumda sürekli mırıldanan şarkı söyleyen bir insandım ve kendim içinde şarkılar oluşturmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"ŞARKILARIM KİŞİLİĞİMİN YANSIMASI"

mesjopala mizacı ve yapısıyla ilgili olarak ise "Yapı ve mizaç olarak ciddi bir duruşum var, bu belki de iş adamı kimliğimden dolayıdır. Ancak yakın çevrem ve dostlarım beni çok iyi tanır ve her zaman çok iyi kalpli olduğumu söyler. Şarkılara ve sözlere; yapımın, mizacımın ve düşünce yapımın her özelliğimin etkisi olduğunu düşünüyorum. Şarkılarım bir anlamda kişiliğimin yansıması niteliğinde diyebiliriz. Tüm şarkılarımın ve yaşantımın, iş kimliğimin bir yansıması olarak bir kitap yazmak isteseydim, sanırım ismini de 'Hayallerim, Prensiplerim, İdeallerim' koyardım" dedi.

"GURBET HİSSİ ÇOK ETKİLİ"

mesjopala yeni çıkacak olan şarkısı için ise "İçimden geldiği gibi, üzerinde ciddi anlamda çalıştığımız, sözleri dostum Mehmet Yılmaz'a ait olan bir şarkı" şeklinde konuştu. Şarkılarını özellikle sessiz, sakin ve tek başına olduğu ortamlarda içinden geldiği gibi ortaya çıkardığını belirten mesjopala, Almanya'da yaşanan gurbet hissinin de her zaman etkili olduğunu aktardı.

"SEYAHATLERİN MÜZİĞE ETKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Memleketi olan Gaziantep'e de sürekli gidip geldiğini belirten mesjopala, gezdiği sayısız yerin ve Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinin de şarkı ve bestelerinde etkili bir unsur olduğunu ifade etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı