Güzel modelin esrarengiz ölümü! Vücudunda tek bir yara izi bulunmadı, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor

Abd'nin Los Angeles eyaletinde ailesiyle birlikte ikamet eden model Christy Giles, 13 Kasım'da arkadaşıyla birlikte partiye gitmek için evden çıktı. Ancak genç kız ve arkadaşı daha sonra kayboldu. Giles'in cesedi, bir hastanenin önünde bulundu. Güvenlik kayıtlarını inceleyen ekipler, kızın cesedinin 3 maskeli adam tarafından bırakıldığını tespit etti. Fakat kızın vücudunda yapılan incelemede hiçbir saldırı izine rastlanmadı.

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından genç kızın annesi de açıklamalarda bulundu. Anne Dusty Giles, kızının babasının asker olduğunu belirterek, onu küçüklükten bu yana kendisini korumaya yönelik yetiştirdiklerini ifade etti. Anne Dusty, kızının bir sakinleştiriciyle uyutulduktan sonra tecavüze uğradığı ihtimali üzerinde durulduğunu anlattı.

SONUÇLARI BEKLİYORLAR

Genç kızla birlikte kaybolan arkadaşı Hilda'nın kanında uyuşturucu tespit edildiğini belirten Dusty isimli kadın, kızının raporlarının henüz çıkmadığını ve cinsel saldırı olup olmadığının da rapordan sonra belli olacağını ifade etti. Yetkililer, önümüzdeki günlerde genç kızın nasıl öldüğüne dair detaylı bir araştırma yayınlayacak.