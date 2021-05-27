Genç Kızılay Gönüllüleri Çocuklara Kutu Süt Dağıttı
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Genç Kızılay Gönüllüleri Çocuklara Kutu Süt Dağıttı

Genç Kızılay Gönüllüleri Çocuklara Kutu Süt Dağıttı
Bültenler - Haberler | Güncel

Genç Kızılay İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Topluluğu Pınar Süt sponsorluğunda çocuklara süt dağıttı.

Gönüllüler Alsancak Kordon'da 21 Mayıs Dünya Süt Günü için çocuklara kutu süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Etkinlik Sorumlusu Fatma Kılınç: "Süt, her besin gibi çok kıymetli. Çocukların da çok sevdiği ve çocukluk yaşlarından itibaren tüketilmesi gereken bir içecek, sponsorumuz Pınar Süt'ün desteği ile Genç Kızılay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Topluluğu olarak Dünya Süt Günü'nde süt dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız sütün faydalarını ve önemini çocuklara aşılamaktı. Umarım bunu gerçekleştirebilmişizdir." dedi.

Kaynak: Bültenler

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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