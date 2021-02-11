Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
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Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

11.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:58

Antalya'da kaldırımda yürüyen adam, kilitli kaldığı evin balkonundan atlamaya çalışırken düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlginç olay, Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sibel G. isimli kadın 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü. Kaldırma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel G. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ELİ KAYINCA KALDIRIMA DÜŞTÜ

Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi. Sibel G.'nin kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktığı sırada elinin kayması sonucu kaldırıma düştüğü bildirildi.

Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

SANİYELERLE KURTULDU

Diğer taraftan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anında bir vatandaşın, kaldırımda yürürken aniden yolun karşısına geçmek için döndüğü, bu esnada yukarıdan kaldırıma kırmızı kıyafetli elinde çanta bulunan bir kadının düştüğü görülüyor. Görüntülerde, yolda yürüyen vatandaşın düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu, ardından dönüp kadına yardım etmeye çalıştığı da kayda girdi. Kaldırıma düşen kadının bir süre yerde yattıktan sonra kalkıp gitmeye çalıştığı, vatandaşların bırakmayarak oturtup ambulans ve polis beklettikleri görüldü.

Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Olayın meydana geldiği yerde iş yeri bulunan İbrahim Boztaş isimli genç, iş yerinin önünde beklediği sırada karşıdaki binanın balkonunda bir kadının balkon demirlerinden sarktığını belirterek, "Bir an ne olduğunu anlamadım. Kadın balkon demirine tutunup aşağıya sarktı. Tam o sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş vardı. Kadın bir anda kendini boşluğa bırakıp kaldırıma düştü. Önümü araç kapattığı için kaldırımda yürüyen vatandaşı göremedim. Ama bir anda durduğunu anladım. Gidip durumuna baktık. Çevredekiler yardıma koştu. Önemli bir şeyi olmadığını gördük. Yakında bulunan ve sivil polis olduğunu öğrendiğimiz bir kişi ambulansı aradı ve kısa süre sonra ambulans gelerek kadını götürdü" dedi.

Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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