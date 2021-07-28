Genç kadın keneden hayatını kaybetti
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Genç kadın keneden hayatını kaybetti

Genç kadın keneden hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir süredir KKKA şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir süredir KKKA şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 31 yaşındaki L.A., kömür ocağında çalıştığı sırada rahatsızlandı. 3 çocuk annesi genç kadın hastaneye kaldırıldı. L.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) şüphesiyle tedavisi altına alındı. L.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde kaldırıldı. Durumu ağırlaşan genç kadın, 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. L.A.'nın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

(Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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