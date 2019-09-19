Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıkarıldı

19.09.2019 00:56

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sulama kanalında boğulan yabancı uyruklu çobanın cansız bedeni kanalın suyunun kesilmesi sonrasında çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde çobanlık yapan yabancı uyruklu 22 yaşındaki Bismili Macidi isimli çoban, serinlemek amacıyla Yelken mevkisindeki Beyşehir Sulama Birliğine ait sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği öne sürülen çobana telefonla ulaşılamaması üzerine sulama kanalı kenarına gelen arkadaşları, çobanın elbiselerini ve cep telefonunu buldu. Çobanın bulunamaması üzerine suya girip boğulmuş olma ihtimaline karşılık jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri kanal kenarına geldi. Kanal çevresinde ve su üzerinde yapılan yüzeysel araştırmalarda çoban bulunamayınca Beyşehir Gölü'nden tarımsal sulama için pompajla su çekilen sulama kanalının vanaları kapatılarak suyunun kesilmesine karar verildi. Kanaldaki suyun çekilip derinliğin azaltılması üzerine su içerisinde başlatılan arama çalışmaları neticesinde genç çobanın cansız bedenine elbiselerinin bulunduğu yere 15 metre mesafede ulaşıldı.



Kanal kenarına çıkarılan çobanın cesedinin, olay yeri ve savcı incelemesi sonrasında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA