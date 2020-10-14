Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı
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Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı

14.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:16
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı

Finlandiya'nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, sosyal medya hesabında paylaştığı sütyensiz, göğüs dekolteli fotoğraflarıyla ülke gündemine oturdu. Bu cesur paylaşımından dolayı Marin'i eleştiren de var, destekleyen de...

Moda dergisine verdiği pozda içine sütyen giymeden kamera karşısına geçen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sakinliğiyle bilinen İskandinav ülkesinde büyük tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

Derginin sosyal medya hesabında yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Yorum yapanlardan bir kısmı Marin'in bulunduğu konuma bu durumu yakıştırmazken, bir kısım kullanıcı da aynı pozu, yani blazer ceket ve sütyensiz olarak çektirdiği fotoğrafla desteklerini gösterdi.

Genç başbakanın göğüs dekolteli sutyensiz pozu ülkeyi karıştırdı

KADIN DESTEKÇİLERİ AYNI POZU VERDİ

Marin'in özellikle kadın destekçileri aynı pozu vermek için bir kampanya oluşturdu. Kısa bir süre sonra #imwithsanna (Sanna'nın yanındayım) hashtaginde onlarca kadın sosyal medya kullanıcısı Marin'in verdiği pozun benzerini paylaştı.

İşte derginin sosyal hesabından yapılan o paylaşım;

Genç başbakanın göğüs dekolteli sutyensiz pozu ülkeyi karıştırdı

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