Genç aşçılar madalyaları toplamaya devam ediyor

Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri 28. AGEB Mutfak Yarışması'nda büyük gurur kaynağı oldu.

Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 32 dernekten biri olan Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneğinin organize ettiği, Antalya'da gerçekleşen ve 14 üniversitenin katıldığı 28. AGEB Mutfak Yarışması'nda PAÜ'yü temsilen katılan Aşçılık Programı öğrencileri; Mehmet Akkaya, Yavuz Öz, İrem Kılıç'tan oluşan takım 2'inci oldu. Ayrıca, Altın Şef Yarışması'nda iki PAÜ Takımı 3'üncü olurken, milli takım seçmelerine katılan PAÜ öğrencisi Ahmet Genç ise 3'üncü oldu. Milli takıma seçilen PAÜ öğrencisi Ahmet Genç ile birlikte yarışmada derece elde eden tüm PAÜ takımları Denizli ve Pamukkale Üniversitesi Yönetimine büyük gurur yaşattı.

Gelen dereceler ile ilgili duygularını dile getiren PAÜ Tavas MYO Aşçılık Programı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Nusret Ercan Şenlikci, şunları dile getirdi:

"Yarışmaya katkılarından dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere Tavas Kaymakamımız Mutlu Köksal, Tavas Belediye Başkanımız Hüseyin İnamlık, Tavas MYO Müdürümüz Prof. Dr. Abdullah Akdoğan, Aşçılık Programı öğretim elemanlarımıza çok teşekkür ederim. Öğrencilerimizin yarışmada elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı ve çok mutlu etti. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" - DENİZLİ

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