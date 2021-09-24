- Gemlik Belediyesi'nden öğrenciler için dayanışma çağrısı

BURSA - Geçtiğimiz günlerde belediyeye ait sosyal konutların üniversite öğrencilerine 25 liraya kiraya verileceğini açıklayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemliklilere öğrencilere eşya desteğinde bulunma çağrısı yaptı.

Gemlik Belediyesi'ne ait sosyal konutlarda 21 daireyi kişi başı 25 lira karşılığında kiralayacağını açıklayarak Türkiye gündeminde yer bulan Gemlik Belediyesi, şimdi de gerek bu konutlarda, gerek kendi kiraladıkları evlerde kalacak üniversite öğrencileri için eşya dayanışması çağrısında bulundu. Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Sıfır ya da kullanılabilir durumdaki ikinci el beyaz eşya, koltuk, kanepe, tencere, tava gibi eşyalarınızı üniversite öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi.

Sertaslan şöyle konuştu: "Geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz, özellikle bu yıl ilk defa üniversite kazanmış ve Gemlik'te okuyacak kardeşlerimiz ile ilgili onların ikametlerini sağlamak ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına 21 dairemizi kullandırma kararı aldık. Bir ihtiyaç daha var. Öğrencilerin barınmanın yanında eşyaya da ihtiyaçları var. Biz toplumsal dayanışmayı seven bir milletiz. Gemlik'te yaptığımız hiçbir çağrı karşılıksız kalmadı. Çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, bizim sağlayacağımız konutlarda kendileri ev bulup kalacak ve çocuklarımızın da her türlü eşyaya ihtiyacı olacak. Beyaz eşya, yatak, baza, giysi dolabı, masa, sandalye, kanepe, koltuk, tava, tencere aklınıza ne geliyorsa, mümkünse kullanılmamış, kullanılabilir durumda ikinci el eşyalarınızı bizimle irtibat kurmanız halinde sizin namınıza talep eden kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Sosyal konutlara şimdiye kadar 121 öğrenci başvurdu

Sosyal konutlara müracaatlar hakkında bilgi veren Başkan Sertaslan, şimdiye kadar 121 öğrencinin belediyeye başvurduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdiye kadar 21 konutumuzda kalmak için 121 kardeşimiz belediyemize müracaatta bulundu. 46 öğrenci kız, 75 öğrenci erkek. İlk defa Gemlik'e gelip üniversiteye kayıt yaptıran 83 kardeşimiz var. 21 konutumuzdan üç tanesi 50 metrekare, geri kalan 18 konut 95 metrekare. Encümenimizde kararını aldık. Kız öğrenciler ve Gemlik'e ilk kez gelen öğrenciler avantajlı olacak. Kredi Yurtlar Kurumu'na başvurmuş ama yedeklerde ya da çıkmamış, şehit yakınları, anne babası sağ olmayanlar, ekonomik durum gibi kriterlerle çocuklarımızı konutlarımızda ağırlayacağız."

Barınma desteği ve eşya yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri ile eşya desteğinde bulunmak isteyenler 0224 513 45 21 ve 444 16 05 numaralı telefonlardan bilgi alabilecekler.